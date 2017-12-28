В преддверии Нового года керчане ринулись за покупками

Уже через три дня наступит главный праздник – Новый год. Керчане решили заблаговременно купить продукты и подарки. В городе затруднено движение.

Многие жители Керчи уже привыкли к утренним пробкам. Особенно те, кто с утра едет из Аршинцево в центр. С начала девятого часа на Шоссе героев Сталинграда уже привычный затор.

Несколько дней мы наблюдаем пробки в центральной части города. Непривычно большой поток машин в Керчи затрудняет движение. Это вызвано тем, что многие готовятся к празднику и заблаговременно делают необходимые покупки.

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Возле центрального рынка, на протяжении дня, трудно найти место для парковки. В супермаркетах не успевают заполнять витрины товаром. Массово скупается алкоголь и ингредиенты для новогодних салатов.

Также, вечером замечается затруднение движения из центра города. К потоку присоединяются те, кто едет с работы домой.

Все спешат сделать свои дела. Непривычная и сложная для керчан дорожная ситуация вызывает определенные неудобства и «пошатывает» нервную систему водителей. От того и увеличилось количество ДТП а керченских улицах. Они, в свою очередь, вносят свою лепту в предновогоднюю дорожную суматоху.

Поэтому, дорогие керчане и гости города, будьте внимательнее. Берегите себя и свою нервную систему от неприятных ситуаций на дороге!



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