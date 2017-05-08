В Приморском парке Керчи возложили цветы

Накануне празднования Дня Победы, в Керчи проходят возложения цветов к памятным местам и братским могилам солдат. Так, в Приморском парке, ветераны и представители городской администрации почтили память погибших советских воинов.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, во вступительной речи отметил, что нельзя забывать о прошлом, чтить память. Также он пожелал, чтобы не было войн, и поблагодарил ветеранов, за их подвиг.

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После торжественного возложения, слово предоставили ветеранам. В своих речах они вспоминали годы, не только военные, но и послевоенные, когда Керчь поднимали из пепла войны.

Фото: Людмила Бахарева

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