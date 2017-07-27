В проблемные районы Керчи привезут воду

В связи с высоким расходом воды и частыми порывами на трубопроводах Керчи, многие абоненты ГУП РК «Вода Крыма» остаются без водоснабжения. По этой причине в проблемыне районе сотрудниками филиала осуществляется подвоз питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

По информации Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» осуществляется подвоз питьевой воды для жителей города в следующие районы:

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— поселок Аджимушкай по улицам Коммунаров, Видная, Молчановой, Данченко, Парахина, Пещерная, Краснопартизанская, Ягунова, Макарова, Курганная;

— Митридат по улицам Челова, Эксплонадная, 1-я и 2-я Нагорная.

Подвоз осуществляется двумя машинами с бочками по 10 и 6 кубов с 18.00, когда керчане возвращаются с работы.

По острым проблемным вопросам подачи воды обращаться в аварийно-диспетчерскую службу водоканала по телефону 2-01-09.

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