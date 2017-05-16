В районе Митридата отключат воду

В Керчи в районе горы Митридат в течении дня не будет водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке Митридатского резервуара 17.05.2017 года вода в районе Митридата подаваться не будет.

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Население и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.

Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причинённые неудобства.

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