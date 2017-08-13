В результате ДТП на трассе погиб ребенок

На трассе «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» произошла авария. В результате ДТП погиб несовершеннолетний ребенок.

Новости Крыма с ссылкой на ГИБДД сообщают, что в дорожно-транспортном происшествии участвовали два грузовых и один легковой автомобиль.

Водитель грузового автомобиля марки Mercedes уснул за рулем во время движения транспортного средства. Таким образом, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем марки MAN.

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После этого произошло еще одно столкновение, но уже с легковым автомобилем Chevrolet.

В результате аварии пострадали три человека. Водители Mercedes и Chevrolet получили травмы, а пассажир Chevrolet – двенадцатилетняя девочка — погибла.

На данный момент правоохранительными органами проводится проверка по факту аварии.

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