В результате ДТП на трассе погиб ребенок

На трассе «Граница с Украиной — Джанкой — Феодосия — Керчь» произошла авария. В результате ДТП погиб несовершеннолетний ребенок.
Новости Крыма с ссылкой на ГИБДД сообщают, что в дорожно-транспортном происшествии участвовали два грузовых и один легковой автомобиль.
Водитель грузового автомобиля марки Mercedes уснул за рулем во время движения транспортного средства. Таким образом, Mercedes выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со вторым грузовым автомобилем марки MAN.
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После этого произошло еще одно столкновение, но уже с легковым автомобилем Chevrolet.
В результате аварии пострадали три человека. Водители Mercedes и Chevrolet получили травмы, а пассажир Chevrolet – двенадцатилетняя девочка — погибла.
На данный момент правоохранительными органами проводится проверка по факту аварии.
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