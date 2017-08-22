В результате ДТП в Керчи пострадали двое

Вчера в Керчи произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. В результате аварии есть двое пострадавших.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, 21 августа 2017 года в 12:30 водитель автомобиля ВАЗ-219000 LADA GRANTA 1978 года рождения двигался по улице Шоссе Героев Сталинграда. Однако при выборе скорости водитель не учел дорожную обстановку.

Так, автомобиль ВАЗ совершил наезд на остановившееся транспортное средство марки DAEWOO LANOS, за рулем которого сидел гражданин 1990 года рождения.

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Из-за полученного толчка DAEWOO LANOS наехал на автомобиль марки HYUNDAI IX35 под управлением водителя 1980 года рождения.

Таким образом, в результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля ВАЗ-219000 LADA GRANTA. Пассажир 1953 года рождения получил перелом левого локтевого отростка со смещением, а второй пассажир 1934 года рождения отправился в больницу с диагнозом: ушиб мягких тканей головы, правого коленного сустава, ссадины лба.

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