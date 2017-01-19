Время летит быстро, и уже совсем скоро россияне будут отмечать День защитника Отечества.

Помимо того, что 23 февраля — главный мужской праздник, в России он празднуется на государственном уровне и является официальным праздничным выходным днем.

На День защитника Отечества в 2017 году россияне будут отдыхать 4 дня: с 23 февраля (четверг) по 26 февраля (воскресенье). Воскресный выходной 1 января 2017 года перенесен на пятницу, 24 февраля. Благодаря данному переносу все работающие граждане нашей страны в феврале отдохнут 4 дня. В канун праздника, в среду, рабочий день будет сокращён на 1 час.

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Таким образом, в соответствии с трудовым календарем РФ, в феврале 2017 года будет 18 рабочих (в том числе из них 1 предпраздничный) и 10 выходных и праздничных дней.

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