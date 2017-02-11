Минфин Крыма Ирина Кивико не считает необходимыми кадровые перестановки в регионе. Об этом она сообщила в процессе общения с журналистами.

Министр финансов Республики Крым Ирина Кивико убеждена, что финансовые крымские финансовые органы вполне успешно функционируют и следует обойтись без увольнений.

Керчь, в свою очередь, по словам министра, попала в положительный список городов, в которых успешно наполняют бюджет.

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«Хочется отметить хорошую работу по наполнению бюджета Армянска, Керчи, Симферополя, Симферопольского района», – сообщила министр.

Аутсайдером в данном рейтинге стал Бахчисарайский район, где уже произошли изменения в составе администрации.

Напомним, что глава крымского парламента Владимир Константинов предупреждал о массовых увольнениях в рядах руководства городов и поселков по причине низкого уровня доверия к чиновникам.

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