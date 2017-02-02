Керченские воспитанники «Детско-Юношеского клуба физической подготовки» едут на Первенство Крыма по дзюдо.

Турнир пройдет в городе Севастополе среди юношей 13-14 лет. Открытие соревнований состоится 3 февраля и продлится до 5 февраля.

«Все ребята усердно и добросовестно готовились к турниру. Мы едем за победой!», — заявил один из педагогов.

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От Керчи на Первенство заявлено 10 спортсменов: Калякин Павел, Давыдов Артур, Дерюгин Павел, Османов Мустафа, Мунченко Александр, Федоренко Иван, Колодяжный Дмитрий, Сеитсмаилов Сейдамет, Гавриленко Семен, Герасимова Юна. В Севастополь они едут под присмотром педагогов Стрибного В.К. и Стрибного И.В.

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