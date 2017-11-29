В Севастополе уже ищут место для размещения «Керчи»

Большой противолодочный корабль «Керчь» в качестве музея разместят на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Севастополе. Такое решение приняло Министерство обороны РФ, совместно с главными представителями Общероссийского народного фронта.

Право выдвигать предложения о месте для размещения корабля-музея предоставили «Корпорации развития Севастополя», о чем сообщается в официальном письме, подписанном 27 ноября в столице на имя генерального директора Олега Николаева от главы ФИ ОНФ Алексея Анисимова.

На данный момент представители КРС уже приняли в работу данную задачу. Процесс разработки плана по размещению «Керчи» собираются согласовывать с Правительством Севастополя и штабом ЧФ.

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Напомним, что БПК «Керчь» был введен в эксплуатацию в 1974 году и более 40 лет нес военную службу в составе Черноморского флота. За этот долгий период военное судно успело получить множество наград, но, к сожалению, обрело довольно печальную историю.

Сначала, в 1984 году, по вине мичмана была поломана главная энергетическая установка, затем корабль охватил первый пожар: в 1993-м загорелся холодильник в офицерском буфете. Весной того же года «Керчь» врезалась в конструкцию одного из причалов военно-морской базы Севастополя. Даже после стольких повреждений и долгих ремонтов БПК еще несколько лет служил на благо Родины. Однако в 2014 году, во время восстановительного ремонта на его борту случилось второе, более сильное возгорание, которое послужило причиной для списания корабля. В августе следующего года решением начальника Генштаба он был выведен из боевого состава Черноморского флота и помещен в разряд военного имущества, с последующим расположением в нем военного музея ЧФ.

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