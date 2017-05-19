В школе №23 поставят новые окна к следующему учебному году

Капремонт в керченской школе №23 обойдется в 2 миллиона 440 тысяч рублей. Они поступят из городского бюджета.
В соответствии с документами тендера, подрядчик установит новые оконные блоки в здании школы. Окончание работ намечено на 25 августа текущего года.
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Управление единого заказчика администрации Керчи рассматривало кандидатуру ООО «Интеграл-Севастополь», специализирующегося на установке металлопластиковых окон, однако конкурс на выполнению выиграл местный индивидуальный предприниматель.
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