Это судно ушло от берегов Керчи с серпом и молотом на борту, но вернуться траулеру в Советский союз было не суждено. В штормящем море 18 декабря 1991 года «Картли» потерпел крушение, а ровно через восемь дней рухнул и СССР. В честь погибшего судна на острове Джига открыли памятник.

Последняя трагедия на рыбном флоте Советского союза произошла ровно 25 лет назад. Траулер «Картли», известный морякам как «Тропик», принадлежал совместному предприятию «Катран» и портом приписки имел город Керчь. Тогда, в 1991 году 14 декабря при благоприятной погоде судно ушло из порта Леруик (Шетландские ос-трова, Великобритания), доставляя 400 тонн свежемороженой рыбы в порт Бургас (Болгария). Но вернуться домой удалось не всем. У берегов Шотландии в условиях шторма, пытаясь спасти судно и команду, на вахте погибло двое членов экипажа. В ту ночь навечно остались в море второй штурман Колядин Олег Борисович и рулевой Колодин Виктор Тимофеевич. Их тела не удалось поднять и они остались на бессменной вахте на борту затонувшего судна.

Старший помощник капитана Нестеров Александр Федорович скончался в госпитале от полученных травм. Погибла тогда и официантка Нина Трошина, ее тело в оранжевом спасательном жилете обнаружили в воде.

Благо, что спасатели Великобритании вовремя пришли на помощь и в результате операции на воде были спасены 48 человек, многих из которых доставили в госпиталь. Спасти тогда удалось и судового кота «Горби».

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Спустя 25 лет недалеко от крушения на шотландском острове Джига открыли памятник в честь керченского судна и его членов экипажа. На памятное мероприятие прибыл Генеральный консул Российской Федерации в Эдинбурге Андрей Прицепов, староста острова Гиа Фергус Вотер, лорд — советник Королевы Великобритании Патрик Стюарт, а также автор книги «Последний рейс траулера «Картли» Игорь Ракитин.

Интересно, что перед крушением судна моряки были вынуждены вернуться в порт отправки, чтобы забрать какие-то важные бумаги или деньги. Тогда моряки и забеспокоились, ведь возвращаться – плохая примета. Спустя три дня судно приняло сообщение о штормовом предупреждении и уже к началу вечерней вахты погода резко изменилась. 17 декабря 1991 года, сотрясаясь от жесткого шторма, судно продолжало следовать своим курсом. Капитан Гайдук Владимир Иванович, учитывая состояние возможности судна, рассчитывал укрыться от непогоды за мысом Ринс (Rhinns), меняя, при этом курс судна, учитывая направления ветра и течений.

Тем временем к вахте готовился второй помощник Олег Борисович Колядин. В этом рейсе Олег получил счастливое известие о том, что у него родилась дочка Анечка, которую ему, к сожалению, так не суждено увидеть. В 23 часа 50 минут он поднимется в ходовую рубку на свою последнюю вахту, в свой 27-й день Рождения.

Та ночь стала роковой для многих. Предчувствуя трагедию, члены экипажа отказывались меняться и оставались на боевых постах. Так, до начала своей вахты на мостик поднялся старший помощник капитана Александр Федорович Нестеров. Он ценой собственной жизни спасет боцмана, которого отправит в каюту за 10 минут до того момента, когда ходовая рубка превратится в груду искореженного металла. За 5 минут до крушения второй штурман Олег Калядин направит матроса Ивана Бахура произвести обход по судну, и таким образом также подарит ему жизнь.

В 03 часа 40 мин на мостике остались трое: старший помощник капитана А. Ф. Нестеров, второй помощник капитана О. Б. Колядин и матрос-рулевой В. Т. Колодин. До конца вахты оставалось несколько минут…

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