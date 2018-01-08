В Шотландии хранят память о керченском траулере «Картли»

В середине декабря в Шотландии прошли мероприятия, посвящённые трагедии керченского траулера «Картли». Организатор установки памятника погибшим на этом судне морякам, автор книги «Последний рейс траулера «Картли»» Игорь Яковлевич РАКИТИН, снова побывал на шотландских островах, в знак уважения к погибшим морякам. Исследователь поделился с редакцией КерчьИНФО своими снимками.

Подробную историю трагедии траулера «Картли» мы рассказывали прошлой зимой – как раз тогда, на далёком острове Гиа был открыт памятник не вернувшимся домой морякам (порт приписки судна «Картли» – Керчь – прим.ред.).

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История траулера «Картли», которая унесла жизни пятерых моряков, называют последней трагедией рыбного флота Советского Союза, вот что пишет по этому поводу один из «русских шотландцев»:

«Мы бы, возможно, никогда не узнали об этой трагической истории, если бы не большой путешественник по Шотландии Андрей Мячиков. Он у острова Гиа увидел обломки «Картли» и очень заинтересовался этой историей. Нашел в России Игоря Ракитина, который написал об этом книгу «Последний рейс траулера «Картли»». И они оба решили, что нужен памятный знак. (…) На все обращения о материальной помощи в государственные учреждения, чтоб хотя бы памятную табличку установить, ребята получали отказ. Но, несмотря на трудности, они не упали духом, а сделали всё, чтобы памятный знак был на острове Гиа. Знак о том, что мы помним, кто погиб в этой трагедии. Знак о том , что мы помним и благодарны тем, кто рискуя жизнью спасал наших ребят».

А вот что рассказал сам Игорь Яковлевич РАКИТИН:

«В 2016-м году, 18 декабря исполнилось 25 лет со дня трагедии «Картли». Мы создали группу энтузиастов и собрали денежные средства из личных сбережений для изготовления памятной доски и нагрудных знаков для награждения спасателей. Администрация Керчи, власти Крыма, благотворительный фонд поддержки социальных проектов «Корсунь» (Крым), в помощи отказали и отделались отписками: «Бюджетом не предусмотрено». Жители острова Гиа самостоятельно соорудили постамент, вмонтировали памятную доску и судовой компас, который всегда указывает на место, где из воды все еще видны мачты «Картли»».

Спустя год после открытия памятного знака староста острова Элейн МОРРИСОН и местные жители снова организовали день памяти. Теперь – посещение острова, а также памятные мероприятия – добрая традиция для ветеранов морского флота, для неравнодушных и «болеющих морем».

Как рассказал Игорь РАКИТИН, 17 декабря 2017 года на остров приехали консул Алексей КУЛАКОВ, доктор Андрей МЯЧИКОВ – старший преподаватель психологии Университета Нортумбрии с супругой Анной, жители острова, школьники. 18 декабря возложили венки к памятнику и снова склонили голову, а местная церковь отзвонила колоколом по нашим погибшим морякам. Зерно посеянное нами в 2016 году на скалистом острове Гиа, проросло. Память жива!

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