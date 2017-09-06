В сквере Мира новая подпорная стена (фото)

Возле центральной площади Керчи завершились работы по монтажу новой подпорной стены. Объект сдан со значительной задержкой.

В сквере Мира готова новая подпорной стены. Работы начались еще в мае текущего года.

Фирмой-подрядчиком выступило ООО «Комунтехнологии», договор с которой был подписан до 30 июля. Однако по ряду различных причин работы значительно затянулись.

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В итоге реконструкции завершилась в начале сентября.

Важно отметить, конструкция, которая планировалась по проекту, выполнена не в полном объеме. Так, в ней отсутствуют 8 рельефных панно из искусственного камня в античном стиле. У подрядчика не оказалось материалов для реализации панно. В целом на работы по реконструкции подпорной стены в центре Керчи было выделено более 2 миллионов рублей.

Также за продление сроков сдачи объекта ООО «Комунтехнологии» было оштрафовано.

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