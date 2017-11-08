В следующем году в Керчи сократят количество МУПов

К следующего году в Керчи сократится количество муниципальных предприятий. Об этом сегодня сообщил глава Администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН в ходе рабочей встречи с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланой ЛУЖЕЦКОЙ и заместителем прокурора Республики Сергеем ЧЕРНЕВИЧЕМ.

На доходность муниципальных мероприятий Керчи призвал обратить внимание зампрокурора полуострова.

По его словам, некоторые МУПы не только Керчи, но и других субъектов Крыма, сдают свои помещения в аренду, при этом ничего не заплатив в бюджет. По мнению Сергея ЧЕРНЕВИЧА муниципальные предприятия должны иметь на рынке такое же положение, как и малый и средний бизнес.

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Сейчас в Керчи 9 муниципальных предприятий. По словам Сергея БОРОЗДИНА, к 2018 году два их них будут реорганизованы. Доход от муниципальных предприятий в этом году – составил 40 миллионов рублей. По словам Светланы ЛУЖЕЦКОЙ, эта цифра очень маленькая. МУПы должны стать такими же участниками рынка, как и предпринимательские предприятия. В Керчи же, по словам главы исполкома, только две управляющие компании (муниципальные предприятия – прим. ред.), которые «вышли» на рынок – остальные – монополисты.

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