В следующем месяце в Крыму отменят национальный роуминг

В январе будущего года на территории Республики Крым, а так же по всей России планируется полностью отменить национальный роуминг. Такие прогнозы даёт Федеральная антимонопольная служба.

Как рассказал заместитель руководителя ФАС Анатолий ГОЛОМОЛЗИН, операторы связи готовы снизить тарифы, в частности, некоторые операторы уже снизили стоимость звонков: «Компания «Вымпелком» снизила тарифы. Они отвечают требованиям экономической обоснованности. Это благоприятно скажется на поездках абонентов на территорию Крыма. Мы ожидаем, что в январе аналогичные предложения поступят и от остальных операторов сотовой связи. Рассчитываем, что в январе эта тема будет окончательно закрыта».

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Если в начале следующего года операторы не вынесут предложения по снижению тарифов, ФАС будет принимать меры реагирования. Полную отмену внутрисетевого роуминга планируется завершить к маю 2018 года.

Справка: Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату. Если же сеть определенного оператора отсутствует в каком-либо регионе, включается национальный роуминг. Это актуально для Крыма, поскольку абоненты местных операторов связи – Win mobile, «Волна», «Крымтелеком» и «Севмобайл» – пользуются техническим роумингом, который предоставляет в Крыму компания «К-Телеком». Ни один национальный оператор связи России не зашел на полуостров из-за возможности попасть под санкции.

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