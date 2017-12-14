В спортивном клубе “Планета ПРОСПОРТ” открыто футбольное поле с искусственным покрытием

В Керчи произведен монтаж нового футбольного поля. Воспитанники детской футбольной Академии «Океан» уже провели первые тренировки на поле с искусственным покрытием.

Ранее сайт КерчьИНФО сообщал о ходе строительства нового футбольного поля на базе спортивного клуба «ПРОСПОРТ», которое проходило в рамках инвестиционного проекта. Работы начались с августа месяца этого года. На этой неделе спортивная площадка под куполом была полностью подготовлена.

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Это поле предназначено для занятий детской футбольной Академии «Океан». Здесь занимаются три группы под руководством трех тренеров. Всего 50 человек.

В будущем году состоится выпуск юных спортсменов футбольного клуба «Океанчик». Академия примет еще 70 воспитанников.

Тренировочный процесс курирует один из тренеров футбольного клуба «Океан» Сергей ЕСИН.

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