В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» прошел открытый урок по йоге

Керчанки побывали на открытом уроке по йоге. Присутствующие не только улучшили физическую форму, но и получили массу положительных эмоций.

В спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» состоялся открытый урок по йоге. Его провела опытный тренер Алена Храмцова.

Многие ошибочно считают, что занятия йогой не для них, поскольку они требует серьезных физических нагрузок и особых навыков. Однако, как уверяет тренер, главное – желание.

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Асаны для йоги – это физические упражнения. Они помогают человеку справляться со стрессами, болью и некоторыми заболеваниями. Существует много асан, которые не требуют определенной физической подготовки.

Сами упражнения, в свою очередь, способствуют укреплению мышечного каркаса человека, преображая фигуру.

Укрепляя наше тело, мы строим храм для разума. Все в человеке должно развиваться гармонично. Именно в этом и заключается суть йоги.

Если вы давно мечтаете попробовать себя в этом направлении, но никак не решались, значит самое время делать правильный выбор!

Расписание занятий: Понедельник, Среда, Пятница — 17:00.

Тренировки проходят в спортивном клубе «Планета ПРОСПОРТ» по адресу ул.Мирошника 1Б.

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