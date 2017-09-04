В США предложили направить военные корабли для «освобождения» Керченского пролива

Эксперты американской консалтинговой организации Atlantic Council предлагают Белому дому ввести американские военные корабли в Азовское море. Цель операции – «освобождение» Керченского пролива.

Как пишет «Независимая газета», эксперт Атлантического совета по внешней политике Стивен Бланк предложил Белому дому направить в Азовское море военные корабли под тем предлогом, что «закрытие пролива отрезает два очень важных украинских порта, через которые происходит основная часть экспорта украинской стали». Также Стивен Бланк подчеркивает, что действия Москвы в Керченском проливе наносят ущерб престижу США.

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Однако вся сложность проведения данной операции заключается в том, что прохождение военных кораблей через Керченский пролив не подпадает ни под одно из международных соглашений.

Дело в том, что после присоединения полуострова к Российской Федерации, Керченский пролив перестал быть межгосударственным и стал находиться в ведении Москвы.

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К чему приведет инициатива эксперта Атлантического совета по внешней политике, пока неизвестно.

Ознакомиться с полной статьей «Независимой газеты» можно по ссылке: http://www.ng.ru/columnist/2017-09-03/100_usa030917.html

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