Такой предновогодний подарок всем крымчанам сделал известный путешественник Олег Потапов, который отправился встречать рождество в Соединенные Штаты Америки. Скажем, что люди ничуть не удивились чужим цветам стягов около статуи Свободы и просто проходили мимо.

Редакция сайта KerchINFO.com неоднократно рассказывала о путешественнике Олеге Потапове, который посетил уже 79 стран мира. Молодой человек изучает культуру, знакомится с историей, общается с людьми и пополняет свою ценную коллекцию нумизмата и собирает разные шахматы. Застать керчанина в родном городе практически не возможно, так как Олег постоянно в пути.

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Новогодние и рождественские праздники в этом году Олег Потапов решил встретить в США. Первые впечатления у россиянина, конечно же, вызвал великолепно украшенный Нью-Йорк, который светится тысячами огней. «В NY на рождество как в сказке! Обязательно советую побывать тут в это время! Город просто сияет!», — пишет на своей странице в социальной сети путешественник.

А теперь о самом интересном. Так как Олег Потапов известен всем, как патриот своей Родины и ценитель России, молодой человек путешествует всегда в футболках с тематическими надписями, делает селфи с государственным гербом на кепке или мастерке. Но в этот раз крымчанин решил сделать настоящий подарок всем землякам и развернул флаги Керчи и Крыма в Нью-Йорке около статуи Свободы и в Вашингтоне (округ Колумбия). Журналистам сайта KerchINFO.com Олег рассказал, что никто не удивился такому факту и остановилось только пару человек с вопросами «чьи это флаги?».

Добавим, что Олег отметил 25 декабря рождество в Нью-Йорке, сейчас находится в Вашингтоне (Округе Колумбия), на днях был в Филадельфии (штат Пенсильвания), 28го полетит в штат Мичиган-Детроид, а 31 декабря в штат Калифорния — Лос-Анжелес, где и встретит Новый год на берегу океана.

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