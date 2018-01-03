В тесноте да не в обиде? Как работать керченским предпринимателям?

Далеко не для всех керчан новогодние выходные стали праздничными каникулами. Для нескольких индивидуальных предпринимателей Керчи, работающих на центральном рынке, в момент выхода на работу был подготовлен «сюрприз».

В редакцию сайта КЕРЧЬ ИНФО обратился предприниматель Валентин, владелец торговой точки, занимающейся ремонтом мобильных телефонов. Сегодня, после небольшого новогоднего отдыха, керчанин вернулся на работу и обнаружил новых, «близких» соседей.

Буквально в нескольких метрах от ларька Валентина строится новый павильон, который ограничивает доступ к торговому месту индивидуального предпринимателя.

Владелец новых, строящихся торговых точек заявляет, что имеет все необходимые документы и демонстрирует бумаги за подписью директора рынка Валентину.

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Такая информация повергла керченского предпринимателя в шок. Как работать человеку, доступ к ларьку которого перекрыт?

По словам Валентина, такие «махинации» на центральном рынке Керчи происходят уже не в первый раз. Предприниматель, строящий новые ларьки в таком тесном соседстве, проделывал подобное и ранее.

Проблема состоит еще и в том, что «бить тревогу» в начале января бесполезно. Все организации и руководители ушли в отпуска.

Валентин со своей супругой пытались связаться и с директором рынка, и с представителями городской администрации Керчи – все попытки оказались тщетны. Все ответственные лица находятся в отпуске до 9 января.

Вопрос о том, что делать керченскому предпринимателю, остается открытым. Ведь до 9 января новые ларьки будут построены, а добиться правды будет еще сложнее.

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