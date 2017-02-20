В техникуме прошли спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»

20 февраля на базе ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум» (директор – Краснов В.Ф.), было организовано и проведено спортивно — массовое мероприятие «А ну-ка, парни!» среди студентов первого курса посвященное «Дню защитника Отечества».

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Наравне с юношами, участие в соревнованиях приняли и представительниц ы прекрасного пола – Алина Рыба, Ульяна Пискова (811 группа), Анастасия Бурда (212 группа).

В комплексном зачете соревнований: первое место завоевала — команда группы № 911 (профессия — Слесарь по ремонту строительных машин. Мастер производственног о обучения – Геннадий Козлов), на втором месте – команда группы № 811 (профессия – повар; кондитер. Мастер производственног о обучения – Елена Рыбкина), на третьем месте — команда группы № 511 (профессия — Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). Мастер производственног о обучения – Ирина Ушакова).

За победителей выступали: Никита Трофимов, Даниил Бердников, Алексей Самохвалов, Дмитрий Токарев, Валерий Лифарь, Валерий Коваленко, Артур Калюга.

В личных соревнованиях победителями стали: «Дартс» — Дмитрий Токарев (911 группа), подтягивание – Виталий Долгов (сборная команда 211-212 группы), жим гири 16 кг. – Никита Трофимов (911 группа), стрельба из пневматического пистолета – Евгений Радченко (811 группа).

После окончания соревнований и подведения итогов, на параде закрытии заместитель директора по УВР техникума Петров С.Г. поздравил всех победителей и призеров, пожелал им дальнейших успехов в учебе и спорте, наградил командными и личными грамотами.

Соревнования качественно подготовила, организовала и провела судейская бригада в лице главного судьи – Виталия Милюхина, секретаря соревнований – Валентины Балюры и судьями – Сергеем Биховец, Александром Моисеенко, Александрой Деминой.

Администрация техникума поздравляет всех преподавателей и студентов города с наступающим праздником «Днем защитника Отечества».

Текст и фото: Сергей Биховец

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