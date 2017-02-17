В транспортном коллапсе на переправе обвинили «Морскую дирекцию»

Руководство предприятия ООО «Морская дирекция» виновато в коллапсе, который случился на переправе. В этом убеждён бывший министр транспорта Республики Крым Анатолий Цуркин. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Экс-чиновник отметил, что халатность руководства предприятия привела к очереди в тысячу фур в накопителях переправы. Автомобилисты ожидают отправки уже более нескольких суток.

«Халатность руководства Морской дирекции, отсутствие должного количества судов ледового класса, привели к коллапсу на паромной переправе», — пишет Анатолий.

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Также Цуркин отмечает, что директор ООО «Морская дирекция» в преддверии зимы и морозов докладывал о том, что переправа готова к зиме.

«Директор Морской дирекции рапортовал, что переправа готова к зиме, все суда ледового класса — брехал…», — сообщает бывший минтранспорта.

Напомним, ситуация на паромной переправе, как со стороны порта «Крым», так и со стороны порта «Кавказ», накалилась до предела. Дальнобойщики ожидают отправки несколько дней. Грузовых автомобилей собралось в накопителях около 1000 штук. Для того, чтобы разгрузить переправу, на коротком плече работает паром грузовой линии — «Победа».

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