В трёх городах Крыма строят по «непонятным» документам

Алушта, Ялта, Судак – чемпионы по количеству объектов, строительство которых идёт по непонятным документам. Застройка пляжных и парковых зон, а также полное бездействие должностных лиц – то, с чем будут продолжать бороться власти Республики Крым в следующем году. Об этом сегодня рассказал глава Крыма Сергей АКСЁНОВ.

По мнению главы Республики, руководителям этих регионов хочется сказать: «Почему же Вы так не любите свои города?». Власти полуострова ведут работу по выявлению нарушений в заповедниках, парковых и пляжных зонах – делают съёмки с квадрокоптера, после чего пытаются законно «бороться» с застройщиками, которые наносят ущерб экологии полуострова.

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В следующем году эта работа будет продолжена: «Вызывает нарекание качество подготовки документов на муниципальном уровне. Больше всего объектов снесено в Алуште. Ялта категорически не выполнила наши поручения по сносу. Всем будут вынесены штрафные санкции (в том числе на этой неделе наложат штраф на одну из гостиниц на набережной Алушты)» – рассказал Сергей АКСЁНОВ.

Фото: свободные источники



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