В турнире памяти героев Керчи сразились вотерполисты

В канун Дня победы, в Керчи состоялся турнир по водному поло. Участи в соревнованиях приняли самые юные вотерполисты из Крыма и Краснодара и Ростова.

В спортивном мероприятии, приуроченном к великому Дню Победы под названием «Турнир памяти героев Керчи» приняли участие команды двух возрастных категорий:

— 2004-2005 года рождения: «Спартак» Керчь, «Таврида» Евпатория, сборная города Севастополя, сборная Ростовской области, «СШОР №2» МО из Краснодара

— 2006-2007 года рождения: «Спартак» Керчь, «Таврида» Евпатория, сборная города Севастополя, «СШОР №2» МО из Краснодара

Читайте: Шахматный турнир в честь Дня Победы

Результаты соревнований в категории 2004-2005 г.р.:

1. «СШОР №2» МО г.Краснодар

2.«Таврида» Евпатория,

3. Сборная города Севастополя,

4.«Спартак» Керчь,

5.Сборная Ростовской области

Лучший игрок: Поздняков Вадим «СШОР №2» МО город Краснодар

Лучший вратарь: Маклаков Даниил «СШОР №2″ МО город Краснодар

Результаты соревнований в категории 2006-2007 г.р.:

1. Сборная города Севастополя

2.«СШОР №2» МО Краснодар

3.«Таврида» Евпатория

4.»Спартак» Керчь

Читайте: Город-герой Керчь сфотографировали из космоса

Лучший игрок: Войшинс Александр Сборная города Севастополя

Лучший вратарь: Щеголев Иоанн «СШОР №2» МО г.Краснодар

Особую поддержку в организации турнира оказал президент Федерации водного поло Крыма Евгений Кабанов, вице-президент Константин Митрофанов и руководство спортивного комплекса «Москва-Крым».

Другие актуальные новости Керчи читайте на сайте KerchINFO.com.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

