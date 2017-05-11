В турнире памяти героев Керчи сразились вотерполисты

В канун Дня победы, в Керчи состоялся турнир по водному поло. Участи в соревнованиях приняли самые юные вотерполисты из Крыма и Краснодара и Ростова.
В спортивном мероприятии, приуроченном к великому Дню Победы под названием «Турнир памяти героев Керчи» приняли участие команды двух возрастных категорий:
— 2004-2005 года рождения: «Спартак» Керчь, «Таврида» Евпатория, сборная города Севастополя, сборная Ростовской области, «СШОР №2» МО из Краснодара
— 2006-2007 года рождения: «Спартак» Керчь, «Таврида» Евпатория, сборная города Севастополя, «СШОР №2» МО из Краснодара
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Результаты соревнований в категории 2004-2005 г.р.:
1. «СШОР №2» МО г.Краснодар
2.«Таврида» Евпатория,
3. Сборная города Севастополя,
4.«Спартак» Керчь,
5.Сборная Ростовской области
Лучший игрок: Поздняков Вадим «СШОР №2» МО город Краснодар
Лучший вратарь: Маклаков Даниил «СШОР №2″ МО город Краснодар
Результаты соревнований в категории 2006-2007 г.р.:
1. Сборная города Севастополя
2.«СШОР №2» МО Краснодар
3.«Таврида» Евпатория
4.»Спартак» Керчь
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Лучший игрок: Войшинс Александр Сборная города Севастополя
Лучший вратарь: Щеголев Иоанн «СШОР №2» МО г.Краснодар
Особую поддержку в организации турнира оказал президент Федерации водного поло Крыма Евгений Кабанов, вице-президент Константин Митрофанов и руководство спортивного комплекса «Москва-Крым».
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