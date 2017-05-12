В Украине насчитали убытков на 10 млрд гривен при строительстве Керченского моста

Прокуратура АР Крым, которая базируется в Киеве, открыла уголовное производство по факту нарушения правил экологической безопасности при строительстве Керченского моста.

Как сообщил изданию Телеграф источник в прокуратуре, работы по строительству моста через Керченский пролив могут превратить Азовское море в Черноморский залив. Также это приведет к гибели живых организмов, в частности, дельфинов.

Читайте: Керченский мост: новый этап в сборке арочного пролета

«Таким образом, строительство моста в проливе может привести к региональной экологической катастрофе», — констатировали в пресс-службе крымской прокуратуры.

Среди проблем, которые озвучили в прокуратуре – опасность загрязнения морей и риск прохода транспорта между опорами.

«По информации Института водных проблем и мелиорации НАН Украины, ориентировочные убытки, причиненные окружающей среде Черного и Азовских морей при строительстве Керченского моста, при необходимости крепления морских берегов, составят не менее 10 млрд грн», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что так называемая «прокуратура АР Крым» находится в Киеве, и мониторинг строительства в данном случае невозможен. Впрочем, не присутствовали на месте и специалисты Института НАН, поэтому дать оценку экологической обстановке нельзя.

Напомним, экологический мониторинг, проведенный в течение 2016-17 годов, свидетельствует об отсутствии значительных воздействий строительства на окружающую среду. Зафиксированные изменения носят временный характер и находятся в рамках допустимого.

Такой результат говорит о выполнении строителями всех природоохранных мероприятий, снижающих воздействие на окружающую среду, учтенных в проектной документации.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

