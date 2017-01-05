В Вашингтоне предложили формулу для легитимации российского статуса Крыма

Возможно, в Крыму необходимо будет провести повторный референдум, чтобы подтвердить вхождение полуострова в состав России. Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил советник экс-госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм, кандидатура которого рассматривается Дональдом Трампом в качестве нового посла Соединенных Штатов в Москве.

Его попросили ответить на вопрос о возможном признании Вашингтоном вхождения Крыма в состав России.

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«Сейчас не «холодная война», и нам не следует затягивать решение этого вопроса на 50 лет. Я думаю, крымский вопрос должен быть решен как можно скорее. Необходимо найти решение, приемлемое для Киева, Москвы, Вашингтона и европейских столиц. Я полагаю, Москва заинтересована в легитимации своего контроля над Крымом. Просто говорить – «Крым наш и мы этот вопрос не обсуждаем» – на данном этапе представляется неадекватной реакцией, особенно если Россия хочет восстановить связи с Европой и развивать экономику Крыма. Существующие санкции ограничивают способность западных компаний инвестировать в крымскую экономику и взаимодействовать с действующими властями Крыма», — отметил советник Киссинджера.

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«Я бы посоветовал Москве креативно подойти к решению крымского вопроса, и США могут оказать содействие в этом, — добавил Грэм. — Речь может идти о выплате компенсаций украинской стороне или о проведении повторного референдума, учитывая сомнения в легитимности первого референдума о присоединении к России. Речь может идти об эксплуатации оффшорных ресурсов или других решениях, которые не обязательно изменят фактическую ситуацию на полуострове, но позволят учесть пожелания населения Крыма без ущерба экономическим интересам и безопасности Украины. Я не знаю, как это решение должно выглядеть в деталях, но мы не должны откладывать его в долгий ящик. Может быть, это не первоочередная задача в американо-российских отношениях, но я полагаю, в течение следующих 5-10-и лет она может быть решена».

Отметим, что проведение повторного референдума в Крыму не исключают и украинские дипломаты, а Дональд Трамп в ходе избирательной кампании заявил, что может рассмотреть вопрос о признании Крыма российским.

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