В водах Черного моря задержан «липовый» капитан

Керченской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения И. законодательства о безопасности мореплавания при эксплуатации маломерного судна «Корифей». Об этом сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры города.

Установлено, что 31.07.2017 в акватории Коктебельского залива Черного моря И. управлял коммерческим маломерным судном «Корифей», зарегистрированным у капитана морского порта «Феодосия», на основании удостоверения на право управления маломерным судном, выданного ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области, не предоставляющего право управления им.

По фактам выявленных нарушений рассматриваемого законодательства в отношении И. возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения которых последний привлечен к административной ответственности.

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Проверкой подлинности имеющегося у И. удостоверения установлено, что ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области» удостоверение на право управления маломерным судном И. не выдавалось, обучение, по соответствующей программе, он не проходил.

Более того, бланк удостоверения с указанным на нем типографическим номером ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Кемеровской области» не получался.

Согласно пояснениям И., указанное удостоверение было им приобретено по средствам сети Интернет.

Таким образом, в действиях неустановленного лица усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ – подделка удостоверения, предоставляющего права, в целях его использования.

Керченским транспортным прокурором 08.09.2017 вынесено постановление, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

20.09.2017 дознавателем Керченского ЛОП Крымского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ.

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