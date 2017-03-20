В выходные в Керчи не обошлось без аварий

В воскресенье, 19 марта в городе Керчь работниками ГИБДД было зафиксировано 2 ДТП, произошедших из-за нарушений правил дорожного движения автомобилистами.

В 8:40 утра 63-летний водитель иномарки «Nissan Qashqai», двигаясь по ул. Шоссе Героев Сталинграда, нарушил правила дорожного движения. Выполняя поворот налево вне перекрестка, около дома No48 водитель «Nissana», не пропустил автомобиль со встречного потока «Renault Trafic», под управлением 58-летнего гражданина, в результате чего произошло столкновение. Оба автомобилиста получили травмы. Водителю «Nissan Qashqai» 1972 г.р. поставили диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана верхней трети правой голени, ссадины лица. У управляющего машиной «Renault Trafic» следующие повреждения: ЗЧМТ, СГМ, резаная рана лобной области.

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Также в воскресение в 17:30, 42-летний водитель, управляющий транспортным средством «ВАЗ 21099», двигаясь по маршруту ул. Горького — ул. Войкова, проезжая по ул. Генерала Петрова, возле дома No8, выехал на полосу встречного движения, в итоге чего произошло ДТП. Автомобиль «ВАЗ 21099» столкнулся с машиной «ВАЗ 21104», под управлением 23-летнего мужчины. В результате аварии пострадал только водитель автомобиля «ВАЗ 21099», который получил диагноз: ЗЧМТ, СГМ. ушиб грудной клетки, резаная рана правого века.



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