В храме Александра Невского провели учения МЧС

В Керчи провели пожарные учения. Занятия были организованы с целью физической и психологической подготовки сотрудников пожарной службы к работе в экстренных ситуациях.

Сотрудники 15 пожарно-спасательной части 3 ПСО ФПС по Республике Крым осуществили пожарно-тактическое учения. Занятия были проведены по теме тушения условного пожара. Учения прошли в здании храма Александра Невского согласно правилам проведения пожарно-тактических занятий (НПТЗ) на 2017 год. В проведении практического занятия были задействованы 1 отделение на автоцистерне и 5 человек личного состава.

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Сценарий учений был следующий: шестнадцать часов из-за короткого замыкания на линии электропроводки в здании возник условный пожар. Пламя распространилось с помощью горючих материалов по всему строению, была угроза распространения огня и на соседние здания. Граждане из зданий были эвакуированы, так как все помещения были задымлены и находились в огне.

Организаторы учений по пожарно-спасательным работам преследовали следующие цели:

Обучить обслуживающий персонал храма действиям в случае возникновении пожаров и чрезвычайным ситуациям;

научить начальника дежурного караула выработке управленческих решений при тушении пожара;

отработать способы и приёмы эвакуации населения;

проверить исправность источников противопожарного водоснабжения;

способы и приёмы подачи огнетушащих веществ;

личный состав караула тренировать чёткой работе, взаимодействию по выполнению поставленных задач.

Пожарно-тактические учения прошли успешно. Огнеборцы Керчи отлично отработали совместные действия при тушении пожара на территории храма Александра Невского. Все цели по обучению были достигнуты.

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