В последние дни в Керчи периодически происходят внеплановые отключения света.

В некоторые районы Керчи, в связи с перебоями в подаче электроэнергии, снова устанавливают большие генераторы.

Например, во дворах по улицам Генерала Петрова, 14 и Сморжевского (возле «Сильпо») уже стоят такие электрические агрегаты.

На встрече Главы республики Сергея Аксёнова с генеральным директором «Крымэнерго» Виктором Плакидой стало известно, что в Керчи внеплановые отключения света происходят из — за того, что городу дали 65 мВт вместо необходимых 90 мВт.

На данный момент острая ситуация с недостачей энергообеспечения заключается не только в Керчи, но и во всех городах Крыма. В общей сложности республике не хватает 100 мВт для полноценного обеспечения всех городов электроэнергией. В первую очередь, это связано с тем, что многие сети оказались неготовы к выдаче необходимых параметров в зимний период.

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По мнению главы «Крымэнерго» Виктора Тарасовича Плакиды, электроэнергии может хватить только в случае, если ею разумно распоряжаться. Глава «Крымэнерго» обращается к жителям с просьбой по возможности использовать электричество в экономном режиме, дабы избежать максимальных нагрузок и просит с пониманием отнестись к аварийным ситуациям на сетях, связанным с погодными условиями и перепадами напряжения.

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