В связи с наступившими холодами в Крыму уже наблюдается дефицит электроэнергии.

Как сообщает «Крымэнерго», утром и вечером энергопотребление полуострова достигает критических 1300 МВт. В пиковые часы предприятие уже использует автономные источники питания.

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, возможные веерные отключения не затронут граждан Крыма и жизненно важных объектов. Список объектов, которые будут отключаться, уже согласован «Крымэнерго». Депутат призывает не паниковать и не спекулировать на этой теме.

Пережитая крымчанами энергоблокада полуострова показала, что справиться с этой проблемой Крымской энергосистеме вполне по силам.

Михаил Шеремет отметил, что ситуация находится под полным контролем и надзором соответствующих органов.

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«Крымэнерго» призывает крымчан в зимний период отнестись к проблеме с пониманием и экономить электроэнергию.

Журналисты сайта KerchINFO.com продолжают следить за ситуацией с дефицитом электроэнергии в Крыму и своевременно информировать о ней своих читателей.

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