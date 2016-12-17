отключения света
На улице Юннатов отключили свет

В связи с наступившими холодами в Крыму уже наблюдается дефицит электроэнергии.

Как сообщает «Крымэнерго», утром и вечером энергопотребление полуострова достигает критических 1300 МВт. В пиковые часы предприятие уже использует автономные источники питания.

По словам депутата Госдумы Михаила Шеремета, возможные веерные отключения не затронут граждан Крыма и жизненно важных объектов. Список объектов, которые будут отключаться, уже согласован «Крымэнерго». Депутат призывает не паниковать и не спекулировать на этой теме.

Пережитая крымчанами энергоблокада полуострова показала, что справиться с этой проблемой Крымской энергосистеме вполне по силам.

Михаил Шеремет отметил, что ситуация находится под полным контролем и надзором соответствующих органов.

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«Крымэнерго» призывает крымчан в зимний период отнестись к проблеме с пониманием и экономить электроэнергию.

Журналисты сайта KerchINFO.com продолжают следить за ситуацией с дефицитом электроэнергии в Крыму и своевременно информировать о ней своих читателей.

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  • министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что после введения в эксплуатацию второй нити энергомоста между Краснодарским краем и Крымом, Россия сможет обеспечить 90% потребностей полуострова в электроэнергии.

    Республика не только справляется с энергетической блокадой, но и готова стать экспортером электроэнергии для Украины К концу 2016 года Крым станет полностью энергонезависимым и сможет обеспечить поставки электричества в другие регионы по доступным тарифам.

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    Третья нитка энергомоста в Крым, благодаря которой будет ликвидирован дефицит электроэнергии на полуострове, введена в эксплуатацию. Министр энергетики Александр Новак подтвердил то, что ранее во время прямой линии анонсировал Владимир Путин.
    14 апреля, введена была в эксплуатацию третья нитка энергомоста, которая увеличила возможности перетока из Единой энергетической системы России в Крым еще на 200 МВт. То есть уже с сегодняшнего дня поступление электроэнергии составит 600 МВт», – пояснил министр.

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    Таким образом, энергомост из России сможет обеспечить переток в Крым 800 МВт электроэнергии. Именно столько в свое время составляли перетоки с Украины.

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