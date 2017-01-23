Как уже раннее сообщала редакция KerchINFO.com, подрядчиком строительства крымской автотрассы «Таврида» был выбран АО «ВАД». Напомним, что «ВАД» — один из лучших автодорожных подрядчиков по всей России.

Вакансии на строительство трассы «Таврида»

В строительстве 4-полосной автотрассы от Керчи до Севастополя протяженностью более 300 километров будет задействовано большое количество рабочих и специалистов. В связи с этим на строительство трассы «Таврида» генподрядчиком АО «ВАД» был объявлен набор по следующим вакансиям:

1) Инженер по охране труда и промышленной безопасности (Заработная плата от 35 000);

2) Инженер-лаборант (Заработная плата от 45 000 рублей);

3) Техник-лаборант (Заработная плата от 35 000);

4) Инженер-сметчик (Заработная плата от 45 000 рублей);

5) Учётчик материалов (Заработная плата от 35000 рублей);

6) Инженер-геодезист (Заработная плата от 45 000 рублей);

7) Монтажник стальных и ж/б конструкций (Заработная плата от 35 000 рублей).

Место работы по вакансиям на строительство трассы «Таврида» — города Керчь и Симферополь. В случае возникновения производственной необходимости предполагаются командировки. Предусматривается официальное оформление в соответствии с ТК РФ. График работы – пятидневная рабочая неделя с 9-00 до 18-00, включена компенсация проживания.

По всем вопросам трудоустройства обращаться на официальный сайт АО «ВАД» http://www.zaovad.com.

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