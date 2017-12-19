Валерий ГРИГОРЬЕВ: «Мои баскетболисты верят в себя!»

Баскетбольные клубы Крыма Дивизиона Б сыграли на прошлых выходных в шестом туре чемпионата и ушли на Новогодние каникулы. С каким настроением будут праздновать Новый год баскетболисты керченского клуба «Океан» журналисты КерчьИНФО узнали у тренера «моряков» Валерия ГРИГОРЬЕВА.

«Череда травм не позволила команде достичь того результата, который мы планировали. Целый ряд баскетболистов получил повреждения той или иной степени тяжести. Травма спины Жени КОРОТЕЕВА вообще ставит под сомнение его участие в спортивных мероприятиях», – объясняет Валерий ГРИГОРЬЕВ.

В этот период БК «Океан» волею жребия сыграл несколько игр с сильными соперниками, которые проиграл.

«Но теперь у нас есть перерыв: есть возможность восстановиться и сделать все то, что запланировали с начала чемпионата», – уверяет Валерий ГРИГОРЬЕВ. «Никакой расслабленности или неуверенности у нас нет. Верим в себя! Верим в победу!»

Читайте: Керченского баскетболиста укусил соперник (ВИДЕО)

На игру шестого тура с БК «Черномор», которая состоялась 17 декабря, керченская команда приехала всемером, но не смотря на дефицит игроков в передней линии, почти весь матч играла на равных. В третьей четверти наши спортсмены даже вели в счете с небольшим преимуществом, однако на концовку матча сил не хватило. В результате обидное поражение со счетом 74-82.

«У нас не было ротации и не хватило физических кондиций на весь матч вшестером. Но в межсезонье планируем усилить состав новичками, а также усилим работу на тренировках. Не обращая внимание на праздники, у нас запланировано четыре тренировки в неделю. Мы будем постоянно тренироваться», – поделился секретами будущих побед тренер БК «Океан».

Редакция сайта КерчьИНФО желает побед в Новом году нашим баскетболистам. Верим в нашу команду!

Фото смотрите здесь: https://vk.com/album-51377191_250317949



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

