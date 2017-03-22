Ваш выбор — это «Мудрый Выбор»

«Мудрый Выбор» — керченское рекламное агентство полного цикла предлагает широкую гамму услуг в области полиграфии и рекламы в Керчи:
Рекламное агентство «Мудрый Выбор» предлагает своим клиентам высококачественные услуги печати визитных карточек на мелованной бумаге 300г./кв.м с защитным УФ лаком а также еврофлаера 100х210 мм. на мелованной бумаге 130г./кв.м с двухсторонней полноцветной печатью по сниженным ценам до 31.03.2017 г.
Внимание! Акция продлится до 31 марта 2017 года!
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Тел.моб.+79892364020
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