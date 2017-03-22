Ваш выбор — это «Мудрый Выбор»

«Мудрый Выбор» — керченское рекламное агентство полного цикла предлагает широкую гамму услуг в области полиграфии и рекламы в Керчи:

услуги печати VIP визитных карточек на дизайнерской бумаге различными способами печати;

услуги печати на полиэтиленовых пакетах логотипа компании;

размещение рекламы на транспорте в г. Керчь.

АКЦИЯ!!! визитки — 699 руб./1000 шт., еврофлаера — 1599 руб./1000 шт.



Рекламное агентство «Мудрый Выбор» предлагает своим клиентам высококачественные услуги печати визитных карточек на мелованной бумаге 300г./кв.м с защитным УФ лаком а также еврофлаера 100х210 мм. на мелованной бумаге 130г./кв.м с двухсторонней полноцветной печатью по сниженным ценам до 31.03.2017 г.

Внимание! Акция продлится до 31 марта 2017 года!

УСПЕЙТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ!

Контакты рекламного агентства «Мудрый Выбор»: