Важная дата: крепость «Керчь» отпразднует юбилей

Крепости «Керчь», которая является одной из важнейших достопримечательностей города, в этом году исполняется 160 лет. В эту честь праздничные мероприятия будут длиться на протяжении трёх дней. Об этом рассказала генеральный директор ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Татьяна Умрихина.

Так,с 14 по 16 июля легендарная крепость «Керчь» будет праздновать своё 160-летие.

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В честь столь знаменательного события на месте будут организованы интересные мероприятия.Однако подробности пока еще держат в секрете.

Также стало точно известно, что в будущем в крепости будет оборудован музей Керченского моста.

Напомним, вскоре в Керчи стартует 19 международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны».

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