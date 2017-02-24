Важные телефоны Керчи

Эпоха телефонных справочников в виде толстых книжек канула в лету. Не у всех имеются и блокноты с нужными номерами. Однако у каждого время от времени появляется необходимость позвонить в муниципальные организации.
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Аварийная служба «050» муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
298300, ул. Кирова, 17. Диспетчер 6-00-50
Специализированное муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «Горсвет-Керчь»
298302, ул. Пирогова, 6. Диспетчер 2-04-07
Керченский филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»
298303, ул. Годыны, 2в . Диспетчер 2-01-09
Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь
298318, ул. Кирова,79а. Диспетчер 4-14-33
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»
298300, ул.Гудованцева, 4
Абонентский отдел 5-61-03
Аварийная служба +79787741945, 2-10-51
ЖЭУ-1 — 5-69-04
ЖЭУ-3 — 7-47-05
ЖЭУ-4 — 5-69-38
ЖЭУ-5, ЖЭУ-7 — +79782025201
ЖЭУ-6 — 2-86-59
Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «КП Аршинцево»
298310, ул. Победы, 16
Аварийная служба 3-50-00
Абонентский отдел 3-61-43
Энергетик 3-60-06
Инспектор по жалобам 3-51-08
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Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»
298311, ул. Чкалова, 151
Аварийно-диспетчерская служба 6-83-95
Цех телекоммуникационных услуг № 4 Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком»
298300, ул. Кирова, 1
Централизованное бюро ремонта 15-08
Керченский район электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»
298300, ул. Еременко ,27
Диспетчер 6-03-95
Абонентский отдел 5-41-38
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им.Н.И.Пирогова»
298302, ул. Ж.Дудник, 1
Регистратура 2-03-83
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2»
298306, ул. 12 Апреля 1961 г., 1
Регистратура 6-59-14
Вызов врача 6-69-40
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 3»
298310, ул. Орджоникидзе, 53
Регистратура 3-45-06, 3-45-75
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница»
298327, ул. Чкалова, 25
Вызов врача на дом 2-11-45, 6-70-56
Стол справок 2-10-24
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская стоматологическая поликлиника»
298300, ул. Пирогова, 2а
Регистратура 2-35-93, +79787009489
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченский родильный дом»
298302, ул. Крупской, 25
Приемный покой родильного отделения 2-14-55
Женская консультация № 1
ул. Г.Петрова,12
Регистратура 4-04-79
Женская консультация № 2
ул. Орджоникидзе, 58
Регистратура 3-25-74
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Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи
298300, ул. Ленина, 8
Дежурная часть 6-11-93
Отдел полиции № 1 ул. Вокзальное шоссе, 42
Дежурная часть 6-19-26
Отдел полиции № 2 ул. Орджоникидзе, 1а
Дежурная часть 3-60-02, + 79780025738
Отдел полиции № 3 ул. Р.Люксембург, 2
Дежурная часть 6-78-03, +79780931933
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Керчи
Ш.Героев Сталинграда, 60/1
Горячая линия по пенсионным вопросам 7-65-01
Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым
ул. Борзенко, 40
Отдел работы с налогоплательщиками 6-19-06
Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Керчи
298300, ул. Кирова, 5
Диспетчер отдела трудоустройства 2-18-54
Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Керчи»
298300, ул. Кирова, 5 2-21-70
3-й Пожарно-спасательный отряд ФПС по Республике Крым
298302, ул. Комарова, 1
Диспетчер 2-01-25
Керченский городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым
Специалист 2-00-61
Керченское городское управление Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым
298300, ул. Свердлова, 6
Специалист 7-85-15, +79780564241
Территориальный отдел по г.Керчи и Ленинскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю
298302, ул. Комарова, 4
Специалист 2-12-86, +79789191134