Важные телефоны Керчи

Эпоха телефонных справочников в виде толстых книжек канула в лету. Не у всех имеются и блокноты с нужными номерами. Однако у каждого время от времени появляется необходимость позвонить в муниципальные организации.

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Аварийная служба «050» муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

298300, ул. Кирова, 17. Диспетчер 6-00-50

Специализированное муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «Горсвет-Керчь»

298302, ул. Пирогова, 6. Диспетчер 2-04-07

Керченский филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»

298303, ул. Годыны, 2в . Диспетчер 2-01-09

Филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтеплокоммунэнерго» в г. Керчь

298318, ул. Кирова,79а. Диспетчер 4-14-33

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»

298300, ул.Гудованцева, 4

Абонентский отдел 5-61-03

Аварийная служба +79787741945, 2-10-51

ЖЭУ-1 — 5-69-04

ЖЭУ-3 — 7-47-05

ЖЭУ-4 — 5-69-38

ЖЭУ-5, ЖЭУ-7 — +79782025201

ЖЭУ-6 — 2-86-59

Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городской округ Керчь «КП Аршинцево»

298310, ул. Победы, 16

Аварийная служба 3-50-00

Абонентский отдел 3-61-43

Энергетик 3-60-06

Инспектор по жалобам 3-51-08

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Керченское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»

298311, ул. Чкалова, 151

Аварийно-диспетчерская служба 6-83-95

Цех телекоммуникационных услуг № 4 Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымтелеком»

298300, ул. Кирова, 1

Централизованное бюро ремонта 15-08

Керченский район электрических сетей Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго»

298300, ул. Еременко ,27

Диспетчер 6-03-95

Абонентский отдел 5-41-38

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская больница № 1 им.Н.И.Пирогова»

298302, ул. Ж.Дудник, 1

Регистратура 2-03-83

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 2»

298306, ул. 12 Апреля 1961 г., 1

Регистратура 6-59-14

Вызов врача 6-69-40

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская больница № 3»

298310, ул. Орджоникидзе, 53

Регистратура 3-45-06, 3-45-75

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская городская детская больница»

298327, ул. Чкалова, 25

Вызов врача на дом 2-11-45, 6-70-56

Стол справок 2-10-24

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченская стоматологическая поликлиника»

298300, ул. Пирогова, 2а

Регистратура 2-35-93, +79787009489

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Керченский родильный дом»

298302, ул. Крупской, 25

Приемный покой родильного отделения 2-14-55

Женская консультация № 1

ул. Г.Петрова,12

Регистратура 4-04-79

Женская консультация № 2

ул. Орджоникидзе, 58

Регистратура 3-25-74

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Управление министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Керчи

298300, ул. Ленина, 8

Дежурная часть 6-11-93

Отдел полиции № 1 ул. Вокзальное шоссе, 42

Дежурная часть 6-19-26

Отдел полиции № 2 ул. Орджоникидзе, 1а

Дежурная часть 3-60-02, + 79780025738

Отдел полиции № 3 ул. Р.Люксембург, 2

Дежурная часть 6-78-03, +79780931933

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Керчи

Ш.Героев Сталинграда, 60/1

Горячая линия по пенсионным вопросам 7-65-01

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 7 по Республике Крым

ул. Борзенко, 40

Отдел работы с налогоплательщиками 6-19-06

Территориальное отделение Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости населения» в городе Керчи

298300, ул. Кирова, 5

Диспетчер отдела трудоустройства 2-18-54

Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив города Керчи»

298300, ул. Кирова, 5 2-21-70

3-й Пожарно-спасательный отряд ФПС по Республике Крым

298302, ул. Комарова, 1

Диспетчер 2-01-25

Керченский городской отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Министерства юстиции Республики Крым

298300, ул. Кирова, 5

Специалист 2-00-61

Керченское городское управление Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым

298300, ул. Свердлова, 6

Специалист 7-85-15, +79780564241

Территориальный отдел по г.Керчи и Ленинскому району межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г.Севастополю

298302, ул. Комарова, 4

Специалист 2-12-86, +79789191134

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