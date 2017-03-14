Вблизи Керченского моста нашли боеприпасы времен ВОВ

В районе ул. Цементная Слободка, которая располагается неподалёку от строительства Керченского моста, предположительно были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Об этом редакции KerchINFO.com сообщили читатели.

Также, рядом россыпью найдены проржавевшие насквозь патроны.

«Снаряды калибра приблизительно 100-120 мм свалены в яму, в несколько слоев прикрыты кустами сухой травы, ещё парочка торчит из земли поблизости взрывателями (та часть, которая провоцирует взрыв) вверх», — отмечают очевидцы.

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Журналисты редакции KerchINFo.com на место были вызваны полицейские и работники МЧС. Однако, представители правоохранительных органов не разглядели в предметах угрозы, идентифицировав их как невзрывоопасные. Несмотря на это, на место в скором времени пообещали прибыть саперы МЧС.



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