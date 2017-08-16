Вблизи Керчи обнаружили уникальную античную плиту

В районе Керчи обнаружили уникальный археологический артефакт. Исследователям удалось найти мраморную плиту с надписью.

В ходе раскопок на некрополе Кыз-Аул в процессе расчистки античного склепа археологами была обнаружена мраморная плита со старинными надписями. Об этом сообщает Фонд «Археология».

«Найти что-то подобное – это большая удача. Ведь любой древний письменный источник ценится намного больше, чем самый ценный клад», — рассказал начальник экспедиции археолог Павел Гецко.

На данный момент изучением и расшифровкой объекта занимаются квалифицированные специалисты. Полная расшифровка старинного послания пока держится в тайне, но уже известно, что на плите, которая изготовлена в III веке н.э., идет речь о неком главном толмаче с аланского языка, жившем во времена царя Савромата II-го.

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По словам археологов, античный склеп был разграблен еще в Средневековье. Однако плита из мрамора не представила никакого интереса для грабителей, поэтому и осталась покоиться в захоронении.

Особенную ценность находка представляет еще и в связи с тем, что некрополь Кыз-Аул расположен рядом с морем, которое постепенно его размывает. Поэтому археологические исследования данной территории являются весьма своевременными.

Окончание экспедиционных работ на древнем кладбище планируется на конец лета.

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