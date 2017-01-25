Трасса «Таврида» в последнее время стала, наравне с Керченским мостом, главным ньюсмейкером в средствах массовой информации. Каждое из ведущих изданий не только Республики Крым, но и всей России стремилось первым получить эксклюзивную информацию о ходе строительства выше указанных объектов.

Как стало известно редакции сайта KerchINFO.com из официальных источников, в окрестностях города Керчь проводятся подготовительные работы к строительству трассы «Таврида», которым занимается крупная дорожно-строительная компания АО «ВАД». В непосредственной близости от будущей стройки создаются подъездные дороги и промышленные площадки для хранения строительных материалов необходимых для производства.

Читайте: Вакансии на строительство трассы «Таврида»

Также готовятся площадки для размещения асфальтобетонных заводов и строительных городков, в них будут организованы временные бытовки, столовые и комнаты отдыха для строителей.

В общей сложности на объекте работают около 60 рабочих и инженеров, задействовано более 15 единиц техники.

Справка КерчьИНФО:

АО ВАД является генеральным подрядчиком строительства автомобильной дороги «Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь» (больше известная, как федеральная трасса «Таврида»), а также автомобильных подходов к транспортным переходам Керченского моста со стороны республики Крым.

АО «ВАД» — одна из крупнейших дорожно-строительных компаний России. Она ежегодно становится победителем всероссийских профессиональных конкурсов в номинациях «Лучшая подрядная организация», «Научная разработка года», «Лучшая компания России». Выполняет все виды работ по проведению инженерных изысканий, проектированию, строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог.

Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

