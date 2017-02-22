Вчера на керченской трассе произошло две аварии

На двух участках керченской трассы 21 февраля произошло сразу два ДТП, в одном из которых погиб человек.

Во вторник транспортное средство насмерть сбило 56 летнего мужчину. Это произошло 21 февраля на трассе направлением Феодосия — Керчь. Вечером в 18:20 водитель, управляющий иномаркой «Toyota», не справился с управлением и проезжая по участку трассы Феодосия – Керчь, сбил пешехода, который в итоге умер.

Авария случилась в момент, когда мужчина пересекал дорожную проезжую часть, по нерегулируемому пешеходному переходу. В следствие дорожно—транспортного происшествия 56 летний мужчина скончался на месте, не дождавшись приезда «Скорой помощи«.

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Помимо этой аварии, вчера на одной из керченских трасс произошло ещё одно ДТП. Во вторник, 21 февраля, на трассе Симферополь—Керчь перевернулась фура с щебнем. Авария случилась в обеденное время неподалёку от г. Белогроска. Грузовое транспортное средство перевернулось и рассыпало щебень прямо на проезжую часть дороги. В результате аварии никто из пешеходов, ни сам водитель — не пострадали. Из—за случившегося ДТП автомобильное движение в этом участке трассы было очень затруднено. Автомобилисты были вынуждены совершать объезд через с. Мичурино.

Всего вчера, 21 февраля, на территории полуострова произошло 3 аварии, в результате которых 2 человека погибли и 1 был травмирован.

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