Вчера в Керчи глава Администрации ремонтировал дороги

В Керчи продолжается благоустройство дворов, на нескольких придомовых территориях удаляют старое асфальтовое покрытие. Глава керченской Администрации Сергей БОРОЗДИН непосредственно принял участие в процессе фрезеровки. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Глава исполкома вместе с дорожными рабочими снимал старый асфальт во дворе по улице Всесоюзной 1.
Подобные работы проводились в минувшие выходные во дворе дома №1 по улице Карла Маркса, а также во дворе по шоссе Героев Сталинграда, 56 подрядная организация приступила к работам по фрезерованию старого дорожного покрытия.
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Данные три двора вместе с придомовыми территориями по улицам Вокзальное шоссе 35, Генерала Петрова, 72 и Островской, входят в программу Формирования современной городской среды. Напомним, что на будущий год в планах городских властей отремонтировать 30 керченских дворов.
Фото: FB Сергей Бороздин
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