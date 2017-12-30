Вдоль «Тавриды» высадят 322 500 деревьев

Вдоль строящейся трассы федерального значения «Таврида» пройдет масштабная высадка зеленых насаждений, которая обойдется в 220 000 000 рублей. Об этом сообщает Крыминформ с ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия НАРАЕВА.



«С момента окончания строительства трассы «Таврида» сразу начинается высадка зеленых насаждений. Дорога без лесополос не останется», – сообщает Геннадий НАРАЕВ.

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Новые зеленые насаждения вдоль «Тавриды» будут высажены взамен ранее существующих, но вырубленных вследствие стройки.

«Ранее вице-премьер республиканского правительства Юрий ГОЦАНЮК поручил определить необходимые земельные участки под лесополосы вдоль трассы «Таврида» и разработать план их озеленения», – говорится в сообщении.

В целом, планируется высадить 322,5 тысячи деревьев.



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