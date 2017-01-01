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Веб-камеры Керчи

Веб-камера на выезде из Керчи (мост с грифонами)

http://ipcam.apex-crimea.com:10090/kerch-entry.mjpg

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