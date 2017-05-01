Вечернее ДТП: в Керчи сбили ребенка

В Керчи в районе остановки «Пошивальникова» вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Пострадал ребенок.

На улице Пошивальникова, недалеко от магазина «Люкс» произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок.

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Сегодня, 1 мая, приблизительно в 20:45, автомобиль марки «ВАЗ», совершил наезд на ребенка, который переходил дорогу в неположенном месте.

На место аварии своевременно прибыли сотрудники ГИБДД и карета скорой помощи.

Ребенок госпитализирован. О сложности травм пока не сообщается.

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