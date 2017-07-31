Вечернее небо Керчи

Керченская природа прекрасна не только в дневные, но и в вечерние часы. С заходом солнца город приобретает необычные очертания и сказочные формы.

Город-герой Керчь привлекает туристов не только морским отдыхом, но и своей удивительной природой, красота которой проявляется в каждой мелочи города. Теплое море, жаркое солнце, зеленая трава и голубое небо создают непередаваемую атмосферу уютного крымского курорта.

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Особенно прекрасны керченские закаты, красоту которых можно наблюдать с одной из самых высоких точек Керчи – горы Митридат, которая является знаменитой исторической достопримечательностью города.

Облака, подсвеченные лучами уходящего солнца, создают сказочную и волшебную атмосферу, создавая романтическое и фантазийное настроение. Насладиться чудом крымской природы читателям КерчьИНФО предлагает Людмила Бахарева.

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