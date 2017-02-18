Вечерний и загадочный Митридат

Митридат — визитка Керчи. Его знают даже те, кто не был в городе. Гора привлекает внимание не только историков и археологов, но и простых туристов.

Забравшись на Митридат, открывается неповторимый пейзаж: могущественные корабли, пришвартованные у керченских портов, морская гладь, неумолимо исчезающая вдали и бесконечные крыши домов, под которыми бурлит жизнь города.

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Даже если подниматься на гору часто, каждый раз можно находить для себя что-то новое. И, несмотря на то, что Керчь небольшой город, с горы Митридат он всегда выглядит величественно и очень по-родному.

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