Вечерняя авария на КУОРе в Керчи (видео)

Сегодня на Камыш-Бурунском шоссе в Керчи столкнулись две иномарки. Недалеко от остановки КУОР (рядом с заправкой) в районе 20:00 вечера произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, черный внедорожник «Митсубиши» на выезде из придворой территории (улицы Рыбакова) протаранил белый «Шевроле Лачети», который двигался по глааной дороге, в сторону Аршинцево.

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В результате аварии пострадали только автомобили. У машины марки «Шевроле»поврежден передний бампер, фара и копот. У второго автотранспорта – левое заднее крыло и дверь. На месте работают сотрудники ДПС. Авария не создает затруднения на дорогах.

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