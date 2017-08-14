Вечерняя прогулка в центре Керчи

Вечером центральные улицы Керчи собирают жителей и гостей города. Городская набережная и площадь Ленина предлагают широкий спектр развлечений для каждого.

Центр Керчи представляет собой особую достопримечательность. Вечером городская набережная радует своей прохладой молодежь, семьи с детьми и влюбленные пары. После дневной жары приятно прогуляться на берегу моря и насладиться вечерним морским бризом.

Кроме того, здесь можно стать участником активностей и развлечений, регулярно организуемых местными предпринимателями.

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В то же время, площадь Ленина вечером превращается в площадку для музыкальных выступлений различных жанров и направлений. Меломаны могут насладиться музыкой в обстановке уютного крымского городка.

Центр Керчи, избавленный от душной жары, вечером приобретает особый шарм, здесь устанавливается приятная расслабленная атмосфера отдыха и релаксации.

Фото: Людмила Бахарева

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