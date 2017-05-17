Великолепие Керченского моста как пример для будущих проектов

Стандарты качества, разработанные при строительстве моста через Керченский пролив, позволяют уточнить действующие нормы и заложить основу для реализации инноваций при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Об организации системы контроля качества при реализации масштабного проекта на Международном форуме «Дорожное строительство в России: инновации, технологии, качество», проходящем в Калуге, рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман НОВИКОВ.

Руководитель службы заказчика по проекту напомнил, что строительно-монтажным работам в Керченском проливе предшествовала значительная подготовительная работа. В течение 2014 года – в начале 2015 года было рассмотрено и проанализировано более 70 вариантов транспортного перехода, разработаны существенные условия государственного контракта; подготовлены законодательные акты и распорядительные документы министерств и ведомств.

«Проектные решения принимались после детального обсуждения, в том числе с участием общественности. Многократно сравнивались технико-экономические показатели различных вариантов. Учитывались геологические и климатические условия, параметры рельефа. В решение инженерных задач были вовлечены специалисты многих российских проектных, экологических и общественных институтов, специалисты научно-исследовательских институтов всей страны. Проектные, конструктивные и технологические решения взаимоувязывались со смежными проектировщиками и заказчиками автомобильных и железнодорожных подходов со стороны Республики Крым и Краснодарского края», — рассказал Роман НОВИКОВ.

После заключения в феврале 2015 года госконтракта с единственным исполнителем по проекту – ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» – стартовали работы по проектированию и одновременно по созданию временной инфраструктуры стройки по обоим берегам пролива. Все это позволило приступить к строительно-монтажным работам сразу после получения положительного заключения по проекту Главной государственной экспертизы в феврале 2016 года.

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19-километровая трасса строительства разделена на 8 участков, работы на которых развернуты как на автодорожной, так и железнодорожной части моста и ведутся параллельно несколькими захватками. К середине мая 2017 года погружено около 5000 свай трех типов, сооружено 350 ростверков. Полностью готовы 309 опор из 595 проектных. Укрупнено более 44 тысяч тонн пролетных строений из 230 тысяч тонн. На технологической площадке «Керчь» идет сборка арочных пролетных строений на стапеле. Уже собрано более 7500 тонн металлоконструкций арочных пролетных строений.

«Мост через Керченский пролив необходимо построить с должным качеством и обеспечить его ввод в эксплуатацию в установленный срок. Для осуществления общего руководства качеством строительства организована система, которая представляет собой совокупность организационной структуры, а также утвержденных методик и процедур», — пояснил начальник подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Тамань».

Созданная многоуровневая система контроля качества включает в себя контроль со стороны всех участников строительного процесса. Управление качеством достигается посредством взаимодействия и организации работы соответствующих подразделений: ФКУ Упрдор «Тамань», ЗАО «Ленстрой» (инженерной организации, осуществляющей услуги по строительному контролю Заказчика), АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» (проектной организации, разрабатывающей проектную и рабочую документацию и осуществляющей авторский надзор за строительством Объекта), генподрядной организации ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»; подрядных и субподрядных организаций.

При этом при привлечении субподрядных организаций функции подрядной организации не меняются. Объем контроля возрастает в математической прогрессии относительно количества привлекаемых субподрядных организаций, и обязанностью подрядной организации является необходимость установить схемы взаимодействия подрядной и субподрядных организаций в вопросах осуществления строительного контроля Подрядчика.

Входному контролю подвергается организационно-технологическая и рабочая документация, детализирующая проектные решения. Согласно условиям госконтракта, Подрядчик предоставляет Заказчику документацию на рассмотрение не позднее, чем за 20 дней до начала работ по отдельному конструктиву или элементу. С начала строительства специалистами ФКУ Упрдор «Тамань» рассмотрено и утверждено в производство работ более 3000 комплектов рабочей документации, проектов производства работ и другихдокументов, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ. Рассмотрено и согласовано в производство работ 850 комплектов.

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Входным контролем проверяют соответствие показателей качества материалов, изделий и оборудования требованиям, указанным в проектной документации, специальных технических условиях и в государственном контракте. Проверяются сопроводительные документы поставщика (производителя), выполняется визуальный осмотр поступивших материалов, изделий, конструкций, оборудования (сохранность упаковки, маркировка), выполняются контрольные измерения и испытания. Сплошному входному контролю подвергнуто уже более 6,7 млн тонн материалов, более 65 тысяч тонн металлоизделий и конструкций (трубосваи, металлоконструкции пролетных строений).

Для исключения поставки на Объект материалов, изделий, конструкций и оборудования, не соответствующих установленным требованиям, налажена система инспекционных выездов на производство. Для подтверждения достоверности сведений сопроводительной документации представители подрядных организаций присутствуют при отгрузке материалов, изделий, конструкций. Проводятся инспекционные выезды к производителям металлоконструкций пролетов, инертных материалов, фибробетонных плит несъемной опалубки и прочего.

Регулирование комплексов технических вопросов строительства осуществляет технический совет ФКУ Упрдор «Тамань». Заседания совета проводятся в еженедельном режиме, в том числе в формате выездных совещаний. Всего проведено более 160 технических советов.

Строительный контроль ведется с постоянным присутствием на участках строительства Объекта. Он включает обязательное участие уполномоченных представителей Заказчика в освидетельствовании всех скрытых работ, в приемке ответственных конструкций, в приемочных комиссиях. Без освидетельствования предыдущих работ проведение последующих работ запрещается.

Сотрудники строительного контроля Заказчика имеют право приостанавливать строительство, не принимать к оплате работы в случае их выполнения с нарушениями технологии или проектных решений и несут ответственность за качество работ, несвоевременное оформление производственной документации, фиксируют в журналах работ свои замечания. В этой работе задействовано около 100 человек.

Неотъемлемая часть производственного контроля – операционный контроль.Это контроль, выполняемый при производстве работ или непосредственно после их завершения. Генеральной подрядной организацией сформирована служба технического надзора, геодезическая служба и центральная лаборатория на базе строительных лабораторий подрядных организаций. Всего в проведении производственного контроля задействовано около 200 человек.

Приемочный контроль проходит после завершения отдельных видов работ. По его результатам принимается документированное решение о выполнении последующих работ или пригодности объекта контроля в эксплуатацию (на данном этапе это участки сетей, локальные очистные сооружения, водовыпуски, временные дороги и так далее).

Рабочей документацией на Объекте установлен перечень актов освидетельствования работ и конструкций. Для удобства работы с документами перечень актов вынесен в отдельные комплекты рабочей документации. Разработан и введен в действие ряд регламентов, в том числе по ведению журналов работ на Объекте. Для исключения разночтений при проведении приемочного контроля разработаны и согласованы перечни исполнительной производственно-технологической документации. В настоящее время их насчитывается более 60.

Государственный надзор за строительством осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. Непосредственно на Объекте − Северо-Кавказское управление Ростехнадзора. С момента выдачи разрешения на строительство инспекторы Ростехнадзора провели более 10 проверок.

Если говорить о ведомственном контроле, то контролирующим органом выступает, в частности, ФКУ «Росдортехнология», которое ведет постоянный и периодический мониторинг строительства для получения своевременной, объективной и достоверной информации о сроках и качестве строительства Объекта. Сроки строительства контролируются ежедневно по календарному графику выполнения физических объемов работ. Качество организации работ по строительству оценивается по результатам регулярных ежеквартальных проверок.

Соблюдение всех процедур гарантирует ввод Крымского моста в эксплуатацию в установленные государственным контрактом сроки: декабрь 2018 года – для автодорожной части и декабрь 2019 года – для железнодорожной.

Журналисты KerchINFO сегодня, 17 мая, в очередной раз побывали на смотровой площадке, откуда открывается вид на «стройку века» и делится со своими читателями свежими фотографиями.

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